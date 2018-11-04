В РФ отрицают, что арестованное в Южном судно везло песок на Крымский мост

В России отрицают, что арестованное в Одессе судно-земснаряд добывало и перевозило песок для строительства Крымского моста. Об этом со ссылкой на информационный центр Крымского моста пишет ТАСС.

"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", - пишет агентство со ссылкой на инфоцентр.

Напомним, вчера, 10 апреля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинский суд арестовал российское судно, которое ведет незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста. Речь шла о незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

В результате было арестовано находящееся в порту Южный судно компании Trans Services Maritime (порт приписки – Туапсе, Российская Федерация).

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно Норд под российским флагом.

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Источник: korrespondent.net