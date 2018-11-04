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11. 04. 2018

Россия обещает США жесткий ответ на военные действия против Асада

В России пообещали сбивать каждую американскую ракету, которая будет выпущена по Сирии, как и пусковое устройство, из которого эта ракеты будет выпущена. Об этом в интервью сирийскому телеканалу заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, сообщает Reuters в среду, 11 апреля.

Он отметил, что такое решение приняли президент РФ Владимир Путин и руководитель российского Генштаба.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

Накануне вечером Совбез ООН не смог договориться по Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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