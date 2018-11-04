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11. 04. 2018

В Сербии разбился военный самолет: есть жертвы

Под бегградом в Сербии потерпел крушение военно-учебный самолет SOKO G-4 Super Galeb, сообщает в среду, 11 апреля, Министерство обороны страны.

Сообщается, что крушение произошло около 9.50 утра. Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако один из них погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован.

Напомним, ранее сегодня в Алжире потерпел крушение военный самолет Ил-76. По данным местного телевидения, погибли 105 человек.

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Источник: korrespondent.net

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