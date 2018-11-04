В России назвали дату инаугурации Путина

Инаугурация избранного президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс в среду, 11 апреля.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", – сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

В свою очередь Путин ранее заявлял, что не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".

Напомним, 18 марта на выборах президента Владимир Путин уверенно победил с рекордной поддержкой россиян – 76,69% голосов.

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Источник: korrespondent.net