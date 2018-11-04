11 апреля 2018, среда, 14:26
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
11. 04. 2018

Интерпол объявил в розыск директора Трейд Коммодити - СМИ

Интерпол объявил в международный розыск директора компании Трейд Коммодити Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 11 апреля.

По информации собеседника агентства, помимо Майко объявлен в розыск и Владимир Гарькавый, который представлял Трейд Коммодити на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен.

Он также вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года не числился в штате сотрудников Трейд Коммодити.

Ранее сообщалось, что что НАБУ создает спецподразделение, которое будет расследовать коррупцию в Минобороны. Он отметил, что, кроме дела о закупках топлива, относительно Минобороны есть также другие дела.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.