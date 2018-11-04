Интерпол объявил в розыск директора Трейд Коммодити - СМИ

Интерпол объявил в международный розыск директора компании Трейд Коммодити Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 11 апреля.

По информации собеседника агентства, помимо Майко объявлен в розыск и Владимир Гарькавый, который представлял Трейд Коммодити на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен.

Он также вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года не числился в штате сотрудников Трейд Коммодити.

Ранее сообщалось, что что НАБУ создает спецподразделение, которое будет расследовать коррупцию в Минобороны. Он отметил, что, кроме дела о закупках топлива, относительно Минобороны есть также другие дела.

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Источник: korrespondent.net