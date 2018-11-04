В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров-иностранцев

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров. Ребят задержали в отселенном городе Припять, сообщили в полиции Киевской области в среду, 11 апреля.

"Двое ребят-иностранцев 22 и 25 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

Задержанные прибыли в Украину из Москвы поездом. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит наказание штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вещи задержанных

Также работники полиции обратились в миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух сталкеров из Волынской области.

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Источник: korrespondent.net