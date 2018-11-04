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11. 04. 2018

Германия подозревает Кремль в кибератаке на правительство

За кибератаками на немецкие правительственные сети с высокой вероятностью стоит правительство России. Об этом в среду, 11 апреля, заявил глава разведки Германии Ханс-Георг Маасен, сообщает Reuters.

Вместе с тем, он признал, что при определении происхождения кибератаки трудно быть на 100% уверенным.

Маасен отметил, что немецкие власти внимательно следили за атакой после того, как она была выявлена в декабре прошлого года, и это не привело к каким-либо повреждениям.

Он также подтвердил, что в атаке было обнаружено российское происхождение, хотя она не связана с APT28 - российской группой хакеров, атаковавших Нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.

Маасен отказался от комментариев, когда его попросили подтвердить сообщение от немецких законодателей и источников в спецслужбах о том, что недавняя кибератака была связана с другой российской хакерской группой, известной как Turla.

Напомним, 28 февраля, немецкие СМИ сообщили, о том, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией. Отмечалось, что кибератака на немецкие правительственные сети могла длиться целый год.

Позже разведка США также обвинила Россию в кибератаках.

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Источник: korrespondent.net

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