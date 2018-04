Трамп предупредил Россию о ракетном ударе

США нанесут ракетный удар по Сирии вопреки угрозам России. Об этом в среду, 11 апреля, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"!", - написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Так он отреагировал на заявления российского посла в Ливане о том, что Россия будет сбивать любые американские ракеты, выпущенные по Сирии.

Также американский президент предупредил российские власти, что им "не стоит быть партнерами с "животным, которое убивает газом своих сограждан", имея в виду Башара Асада.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?