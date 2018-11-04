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11. 04. 2018

Под Киевом маршрутка попала в ДТП, четверо пострадавших

В Киевской области в результате аварии с участием служебной маршрутки пострадали четыре человека. ДТП произошло около 7.00 среды, 11 апреля, на 36 километре автодороги Киев-Одесса, сообщили в областной полиции.

"53-летний водитель Богдана, в салоне которого находились шесть работников одного из предприятий, пытаясь осуществить разворот через встречную полосу, столкнулся с Mercedes под управлением 37-летнего киевлянина", – сообщили правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом маршрутка попала в ДТП, четверо пострадавших

На месте происшествия работают следователи и эксперты. Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее в селе Забороль Волынской области столкнулись автомобиль Renault и маршрутка, пострадали пассажиры последней. 

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Источник: korrespondent.net

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