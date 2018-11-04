Спасти транзит по Украине. Почему Меркель не верят

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла украинского президента Петра Порошенко в Берлине 10 апреля. На переговорах обсуждался вопрос миротворцев ООН на Донбассе, а также Северный поток-2.

Меркель впервые признала, что новый российский газопровод в Европу "имеет политические соображения", подчеркнув приверженность Германии сохранению транзита газа через Украину.

Однако эксперты говорят, что немецкий канцлер пошла на встречу Украине только на словах. Корреспондент.net разбирался, почему вопрос реализации Северного потока-2 остается открытым.

Меркель обещает Украине сохранить транзит

После встречи с Порошенко в Берлине Меркель заявила, что Украина не должна лишиться своей роли в транзите газа, даже когда будет построен Северный поток-2.

Зависимость от российского газа никуда не денется, однако необходимо детально обсудить, что будет с Украиной, когда заработает газопровод, который будет поставлять газ из России в Центральную и Северную Европу через Балтийское море, считает Меркель.

Ведь для Украины речь идет о потере значительных доходов, а значит, для нее это стратегический вопрос. Германия в своей поддержке проекта Северный поток-2 не намерена допустить, чтобы в результате его реализации транзит российского газа через Украину полностью прекратился.

"Я дала понять очень ясно, что Северный поток-2 невозможен без ясности о будущем транзитной роли Украины. Так что, как вы можете видеть, это не только экономический вопрос, здесь присутствуют и политические соображения", - заявила канцлер на совместной пресс-конференции с Порошенко в Берлине.

Меркель также заявила, что в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник вечером сказала ему: "Не может сложиться так, что в результате Северного потока-2 Украина больше не будет иметь значения с точки зрения транзита газа".

Проблемы Северного потока

Северный поток-2 резко критикуется странами Восточной Европы, Соединенными Штатами и Украиной. Политики этих стран говорят о негативных последствиях как для Украины, так и для Европы в целом.

"Газопровод будет оказывать сильное влияние на баланс сил и политику безопасности в Балтийском регионе и во всей Европе. Он также увеличит напряженность в странах Европейского союза", - писла накануне финское издание Ilta-Sanomat.

Накануне глава Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что после запуска Северного потока-2 Украина потеряет 3,5 миллиарда долларов или около трех процентов ВВП.

Германия уже выдала Северному потоку-2 все разрешения на строительство в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне, проекту осталось получить одно разрешение от Финляндии, а также разрешения от Швеции и Дании.

Последствия Северного потока-2

Однако в Совете ЕС сейчас рассматриваются поправки в газовую директиву, которые призваны расширить действие Третьего энергопакета на Северный поток-2.

Пока совет, по сути, блокирует эти изменения, однако если они все же будут приняты, Газпрому предстоят сложные переговоры о статусе газопровода и условиях его использования, которые к тому же, скорее всего, задержат и начало строительства трубы.

Газпром договариватся с Украиной о транзите

Тем временем, 11 апреля российская газета Ведомости узнала, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа в Европу через территорию Украины.

По информации газеты, речь идет не о пересмотре контракта, действующего до конца 2019 года, а об условиях транзита с 2020 года.

Еще в середине 2015 года зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что Россия полностью откажется от услуг Украины "даже если солнце поменяется местами с луной".

28 февраля 2018 года арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение по спору между Газпромом и Нафтогазом, постановив, что российский холдинг должен заплатить украинской компании 4,63 миллиарда за недопоставку газа по транзитному договору.

Газпром на следующий день после решения Стокгольма отказался возобновить поставки газа в Украину. А 2 марта Россия объявила, что начинает процедуру расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины, а в конце марта обжаловал решение арбитража.

Однако позже Россия признала, что не может отказаться от транзита газа через украинскую территорию. 10 апреля глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия никогда и не собиралась отказываться от украинской трубы.

ранее подробно писал, почему Россия не может без Украины даже с Северным потоком-2.

Эксперты и политики не верят Меркель

Обозреватель Deutsche Welle Кристиан Триппе считает, что заявление Меркель о невозможности Северного потока-2 без сохранения транзита через Украину не так уж много значит.

"Кто-то когда-нибудь ставил под сомнение, что транзит газа имеет для Украины стратегическое значение? То, что Украине нужно будет дать компенсацию с точки зрения энергетической политики, давно понято даже самым ярым сторонникам Северного потока-2. Заявление Меркель можно интерпретировать по-разному. Порошенко использует эти слова в предвыборной кампании", - говорит эксперт.

Немецкий политолог Андреас Умланд в беседе с Радио Свободой подчеркнул, что заявления Меркель - это уже новая позиция, которая до сих пор не озвучивалась таким образом. Однако он отметил, что не видит смысла в этом с практической точки зрения, ведь уже существует первая ветка Северного потока, которая и так создает конкуренцию для Украины.

"Есть определенный объем газа, который может транспортироваться из Сибири в ЕС. Поэтому, если будет построен Северный поток-2, то это автоматически означает, что через Украину будет идти меньше газа. Я пока еще не вижу конкретного разрешения ситуации", - отметил немецкий эксперт.

Он отметил, что в проекте Северного потока-2 принимают участие предприятия от которых не стоит ждать проукраинской позиции, поскольку, как минимум, это не политические или правозащитные организации и их целью является заработок.

Член Бундестага от Партии зеленых Клаудия Мюллер считает, что высказывания Меркель - это успокоительная таблетка для Украины.

"Если бы на самом деле канцлер хоть что-то хотела в этой сфере сделать, то она наложила бы вето на реализацию проекта, или заключила бы договор с Газпромом, поставив условие транспортировки газа через украинскую ГТС", - сказала немецкий политик газете Bild.

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Источник: korrespondent.net