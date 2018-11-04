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11. 04. 2018

В Украине похолодает

В Украине в четверг, 12 апреля, местами немного похолодает. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в четверг в страну придет атмосферный фронт. Главным его эффектом станет снижение температуры от летних значений до весенних. Несмотря на облачность, серьезных осадков не ожидается.

По данным синоптика, на севере Украины, северо-западе и северо-востоке днем в четверг будет от 12-18 градусов тепла.

На западе, юге, в большинстве центральных областей - 15-24 градуса тепла. На побережьях морей - прохладнее, +12 +17 градусов.

В Киеве 12 апреля температура воздуха опустится до +17 градусов.

Ранее сообщалось, что первая половина недели в Украине будет теплой и сухой. Вторая - дождливой, также ожидается похолодание.

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Источник: korrespondent.net

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