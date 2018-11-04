Катастрофа Ил-76 в Алжире: Число жертв превысило 250

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли 257 человек. Об этом сообщил сайт Alg24 в среду, 11 апреля.

Согласно окончательным официальным данным, среди 257 погибших оказались 10 членов экипажа.

В районе крушения были задействованы 14 карет скорой помощи, 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.

Напомним, Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны – Алжира. Сразу после падения самолет загорелся. Изначально сообщалось о 105 погибших.

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Источник: korrespondent.net