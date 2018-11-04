11 апреля 2018, среда, 16:08
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,56
11. 04. 2018

Катастрофа Ил-76 в Алжире: Число жертв превысило 250

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире погибли 257 человек. Об этом сообщил сайт Alg24 в среду, 11 апреля.

Согласно окончательным официальным данным, среди 257 погибших оказались 10 членов экипажа.

В районе крушения были задействованы 14 карет скорой помощи, 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.

Напомним, Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны – Алжира. Сразу после падения самолет загорелся. Изначально сообщалось о 105 погибших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.