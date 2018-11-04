В школах Турции будут изучать украинский язык

Министерство национального образования Турции расширило перечень иностранных языков для факультативного изучения во всех школах, сообщает Анадолу в среду, 11 апреля.

"В соответствии со ст.2 закона за №2923 об обучении иностранным языкам, в перечень иностранных языков для изучения в турецких школах включены украинский и болгарский", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение Кабинета министров Турции опубликовано в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

В свою очередь Hurriyet отмечает, что в Турции обязательным для изучения в школе является английский язык, а также можно дополнительно выбирать немецкий или французский.

Ранее сообщалось, что в университете Стамбула будут изучать украинский язык. Специальность Украинский язык и литература уже открыта на факультете литературы. Сейчас на бюджете по специальности уже учатся 18 турецких студентов.

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Источник: korrespondent.net