В США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня". Об этом в среду, 11 апреля, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir в Twitter.

В частности, на опубликованной карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

Cмотрите фотогалерею: В США подняли в воздух самолет "судного дня"

Как известно, E-4B прозвали самолетами "судного дня", поскольку они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Такие самолеты способны находиться в полете целую неделю при воздушной дозаправке. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Ранее Россия пообещала США жесткий ответ на военные действия против режима Башара Асада в Сирии.

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Источник: korrespondent.net