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11. 04. 2018

В России отреагировали на "умные ракеты" Трампа

Спикер МИД России Мария Захарова ответила на предупреждение президента США Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Об этом она написала в Facebook.

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также она поинтересовалась, предупредили ли инспекторов ОЗХО, что эти ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал заявление посла РФ в Ливане о том, что РФ готова сбивать любые американские ракеты в Сирии. "Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"!", - написал Трамп у себя в соцсети.

Химатака в Сирии: Трамп готовит удар по РФ

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Источник: korrespondent.net

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