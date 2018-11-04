В России отреагировали на "умные ракеты" Трампа

Спикер МИД России Мария Захарова ответила на предупреждение президента США Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Об этом она написала в Facebook.

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также она поинтересовалась, предупредили ли инспекторов ОЗХО, что эти ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал заявление посла РФ в Ливане о том, что РФ готова сбивать любые американские ракеты в Сирии. "Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"!", - написал Трамп у себя в соцсети.

Химатака в Сирии: Трамп готовит удар по РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net