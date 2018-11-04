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11. 04. 2018

Украина и Македония подпишут безвиз

Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ (зоны свободной торговли). А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работаем", - написал он.

Министр также подытожил, что в целом обе страны ждет один общий путь в Евросоюз и НАТО. "Вместе и работаем", - добавил Климкин.

Напомним, с 16 марта 2018 года по 15 марта 2019 года для македонцев вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net

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