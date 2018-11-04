Во Франции самолет случайно сбросил "бомбу" на завод

Военный истребитель Mirage 2000 во Франции случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре. При падении фальшивая бомба ранила двоих людей. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает 24matins.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник во второй половине дня.

Истребитель поднялся с базы в Нанси и должен был сбросить учебную бомбу на полигоне в районе Реймса. Однако, потерял ее над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.

Хотя бомба была ненастоящая, она смогла нанести вполне реальные травмы двум людям.

Кроме того, падение "бомбы" вызвало панику и на заводе, на территорию которого она упала. Работников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.

Как сообщалось, в Германии из-за бомбы эвакуировали 26 тысяч человек.

Ранее на борту лайнера Air France обнаружили муляж бомбы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net