Суд в Гааге дал 10 лет тюрьмы сербскому националисту Шешелю

В Гааге апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов осудила сербского националиста, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, к 10 годам лишения свободы. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает пресс-служба палаты.

В частности, Шешеля признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе вооруженных конфликтов на Балканах в 1991-1993 годах по трем пунктам.

Следствие считает, что националист занимался этническими чистками во время войн в Боснии и Хорватии. При этом палата зачислила ему срок, проведенный ранее в тюрьме ООН - с 14 февраля 2003 года.

Сам Шешель назвал вынесенный ему приговор "противоречащим англосаксонскому праву".

Как сообщается, Шешель сдался Гаагскому трибуналу в 2003 году и намеревался доказать свою невиновность. Он провел в тюрьме ООН более 11 лет. Таким образом, ему не придется возвращаться в тюрьму после нового приговора.

В ноябре 2014 года он был отпущен в Белград по состоянию здоровья, у него обнаружили рак. Шешелю разрешили заниматься политикой, но запретили давить на свидетелей, потерпевших и их родственников.

В марте 2016 года Гаагский трибунал оправдал Шешеля по всем пунктам обвинения. В декабре 2017 года Апелляционная палата начала рассмотрение ходатайства прокуратуры о пересмотре оправдательного приговора. В жалобе прокуроры потребовали лишить Шешеля свободы на 28 лет или провести повторное судебное рассмотрение.

Напомним, ранее лидер сербских националистов Воислав Шешель назвал незаконным судебный процесс, который проходит над ним в Гааге, где он обвиняется в военных преступлениях.

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Источник: korrespondent.net