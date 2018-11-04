Эсминцы с Tomahawk. Чем Трамп ударит по Сирии

Американский президент Дональд Трамп решил нанести ракетный удар по Сирии в ответ на химическую атаку против мирных жителей, ответственными за которую Запад называет Россию и режим Башара Асада.

"Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты - ред.) придут: славные, новые и "умные". Вам (России - ред.) не стоит быть партнерами животного (Асада - ред.), который убивает своих людей газом ради удовольствия!", - написал Трамп в Twitter.

В результате применения химоружия в городе Дума в районе Восточная Гута под Дамаском погибли около 70 человек, 43 человека отравились, а у 500 есть симптомы, указывающие на отравление, сообщили в ВОЗ. Россия и Сирия отрицают гаовую атаку.

Путин пригрозил миру неуловимыми ракетами

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку чудовища Асада. Они должны дорого заплатить за это. Немедленно откройте территорию для оказания медицинской помощи и опознания. Это очередная гуманитарная катастрофа, случившаяся безо всяких причин. ЭТО УЖАСНО!", - писал Трамп.

11 апреля Европейская организация по безопасности воздушной навигации предупредила авиакомпании, что следует проявлять осторожность при полетах в районе Восточного Средиземноморья в связи с возможными ударами по Сирии в ближайшие 72 часа.

Куда США направят ракеты

По данным New York Times, в Белом доме хотят провести более масштабную операцию, чем в прошлом году, когда США ударили по сирийской авиабазе 59 крылатыми ракетами Tomahawk. Это было первое известное применение американцами военной силы против правительства Сирии.

США обновили список потенциальных военных и правительственных целей в Сирии, пишет NYT. Речь идет как об ангарах и складах, так и о командных пунктах.

По мнению частной разведывательной компании Stratfor, называемой "теневым ЦРУ, целями операцию могут стать аэродромы в Думайре, Мардж Рухаиле и Меззе в окрестностях Дамаска, а также ряд объектов, предположительно важных для сирийской химической программы.

На Совбезе ООН постпред России Василий Небензя предостерег страны Запада от военной агрессии против России в Сирии: "Не дай Бог, пострадают российские военные".

Западные издания называют риск военного столкновения с Россией одним из главным сдерживающих факторов при планировании американской операции - хотя, как отмечает Stratfor, масштаб ответа РФ в случае гибели россиян зависит от того, будут это военнослужащие или наемники.

Чем Трамп ударит по Сирии

Тем временем ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman отправилась в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и все лиже подходит к берегам Сирии. Путь займет около недели.

В Средиземном море уже находятся американские эсминцы Porter, участвовавший в прошлогодней операции, и Donald Cook. Каждый из них оснащен, пишет The New York Times, примерно 24 ракетами Tomahawk.

Именно этими крылатыми ракетами 7 апреля прошлого года эсминцы Porter и Ross нанесли удар по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс после того, как Трамп обвинил сирийское правительство в химической атаке в провинции Идлиб.

Корреспондент.net собрал в галерее ударную группу ВМС США, отправившуюся бомбить Сирию:

Cмотрите фотогалерею: Эсминцы с Tomahawk. Чем Трамп ударит по Сирии

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Источник: korrespondent.net