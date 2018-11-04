Экс-нардеп рассказал подробности о "народном трибунале"

"Народный трибунал", созданный в ЛДНР – это форма гражданского протеста, которая полностью соответствует Конституции Украины. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал бывший народный депутат Владимир Олейник.

"Мы не вмешиваемся в процесс, который называют Украинский народный трибунал. Это инициатива граждан Украины, которые проживают на Донбассе. Они видят его в таком виде. Если брать происходящее с точки зрения Конституции Украины, то мы признаем, что главный Закон страны разрешает все формы мирных акций, протестов, собраний и т.д. Это статья 39 Конституции страны, где закреплено, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы, демонстрации. Ограничение может быть установлено только судом. То есть, все темы, которые существуют в государстве, граждане имеют право обсуждать без оружия. Что собственно и происходит. На Донбассе мероприятие назвали трибуналом", - заявил он.

По словам экс-нардепа, в работе "трибунала" задействовали "хороших специалистов".

"Реально в его работе задействовали хороших специалистов – юристов. Нашли людей, беспристрастно высказывающих общественное мнение, например, те-же присяжные. То есть происходит событие, когда конкретную тему совершенных преступлений в Украине хотят рассмотреть с профессиональной точки зрения. Более того нашелся даже адвокат, который старается оправдать действия подсудимых", - полагает Олейник.

Он добавил, что к участию в работе "трибунала" также "привлечены люди, которые стали участниками, свидетелями, потерпевшими во время войны и череды преступлений против украинского народа".

"Скажем, привлекают гражданина Украины, который рассказывает при каких обстоятельствах погиб его ребенок, разрушен дом, потеряно имущество. Все эти свидетельства документируют. Это такая фиксация очевидцев тех событий, которым считают необходимым дать правовую оценку. И они верят, что рано или поздно такая оценка будет дана государственными органами и верят, что лица виновные будут привлечены к реальной ответственности. Идет накопление материалов. Это не юридический процесс, в том понимании, характерном для судебного процесса. Но и никто не запретил проводить мирное собрание в такой форме – "Украинский народный трибунал"", - считает экс-нардеп.

Резюмируя, Олейник выразил уверенность, что по материалам "трибунала" когда-нибудь будет реальный судебный процесс.

"Будет реальный процесс, и я в это верю. И будет реальный приговор", - заявил он.

Напомним, 22 февраля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в "республике" собираются создать "народный трибунал".

16 марта в Луганске провели пресс-конференцию, на которой заявили о создании "народного трибунала граждан Украины".

20 марта в Донецке анонсировали заседание "народного трибунала граждан Украины". "Подсудимыми" назвали президента Украины Петра Порошенко и других представителей украинской власти. Вызов "подсудимых" намеревались осуществить по электронной почте.

Источник: korrespondent.net