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11. 04. 2018

Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи России

Юлия Скрипаль не желает разговаривать с сотрудниками консульской службы посольства РФ и не хочет принимать консульскую помощь. Об этом она заявила британским властям, сообщает в среду, 11 апреля, The Daily Mail со ссылкой на представителя МИД Великобритании.

"Ранее мы передали Юлии предложение российского посольства оказать консульскую помощь", - приводит издание его слова.

В МИД Британии также подчеркнули, что Юлия Скрипаль имеет свободный выбор.

"Она свободна в своем решении, принимать ли ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать", - отметил сотрудник МИД.

Накануне в Лондоне сообщили, что Юлию Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета The Sun со ссылкой на источники написала, что Скрипаль доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.

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Источник: korrespondent.net

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