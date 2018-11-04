Россия вводит военную полицию в сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля. Об этом заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, передает в среду, 11 апреля, РИА Новости.

"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", - сказал он.

Познихир подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

Кроме того, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что войска президента Сирии Башара Асада готовятся к авиаудару США.

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Источник: korrespondent.net