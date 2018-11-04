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11. 04. 2018

Над столицей Саудовской Аравии прогремело три взрыва

В небе над Эр-Риядом было слышно три взрыва. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает AFP в Тwitter.

Очевидцы отмечают, что взрывы прогремели в небе над центральным районом Эр-Рияда, где также были видны облака дыма.

Сообщается, что военные ПВО Саудовской Аравии перехватили меньшей мере одну ракету над столицей.

#BREAKING Saudi air defence forces 'intercepted a missile in the skies over Riyadh', Saudi-owned Al-Arabiya TV reports, after blasts were earlier heard over the city by an AFP journalist

— AFP news agency (@AFP) 11 апреля 2018 г.

В конце марта повстанцы-хуситы с территории Йемена в направлении Саудовской Аравии выпустили несколько баллистических ракет. Все ракеты были перехвачены и уничтожены военно-воздушными силами Саудовской Аравии, однако обломки одной из них упали на жилой квартал Эр-Рияда. В результате один человек погиб и еще двое получили ранения.

Напомним, в январе в Йемене за сутки повстанцы-хуситы сбили два военных самолета коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. 

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Источник: korrespondent.net

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