Над столицей Саудовской Аравии прогремело три взрыва

В небе над Эр-Риядом было слышно три взрыва. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает AFP в Тwitter.

Очевидцы отмечают, что взрывы прогремели в небе над центральным районом Эр-Рияда, где также были видны облака дыма.

Сообщается, что военные ПВО Саудовской Аравии перехватили меньшей мере одну ракету над столицей.

#BREAKING Saudi air defence forces 'intercepted a missile in the skies over Riyadh', Saudi-owned Al-Arabiya TV reports, after blasts were earlier heard over the city by an AFP journalist