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11. 04. 2018

ЮНЕСКО приняло решение по Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 11 апреля, сообщил, что ЮНЕСКО приняло решение, которое сделает возможным размещение мониторинговой миссии в Крыму.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД в Twitter.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

Как сообщалось, в Крыму во время так называемой реставрации Ханского дворца уничтожается памятник, который в 2014 году должен был быть включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Позже Киев призывал ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец в Бахчисарае.

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Источник: korrespondent.net

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