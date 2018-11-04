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11. 04. 2018

В Орше 21 апреля пройдет «Виноградник»

В Орше 21 апреля пройдет очередной католический «Виноградник» на тему «Человек — храм Святого Духа»

Какова роль священников в нашей жизни? Некоторые верующие не понимают таинства священства и для них священник — это лишь более или менее удачный лидер или организатор. Другие же, наоборот, — им кажется, что в духовном мире священник должен все знать, должен не грешить и не ошибаться. Можно сказать, что такие люди надеются на руки священника более, чем на Бога. Часто это довольно комфортно — довериться священнику, который будет за тебя все решать и отвечать на все нелегкие вопросы. Однако это может привести к специфическому разрыву личных отношений с Богом, — эти вопросы станут темой размышлений, сообщает catholicnews.by.

На очередной встрече «Виноградник» — конференция, молитва, исповедь, возможность ночлега.

Запись обязательна до 19 апреля, по номеру +375 (29) 500 40 88.

Источник: krynica.info

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