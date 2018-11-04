Белорусский экс-министр Антонович: Национальная религия Беларуси — православие

В Москве в начале марта на историческом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова состоялась научная конференция «Осмысление альтернативных концепций российско-белорусской истории».

Ее организатором выступил Фонд развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», сообщает «Наша нива».

Одним из белорусских представителей на конференции, на которой присутствовали такие пророссийские деятели, как Лев Криштопович и Кирилл Аверьянов-Минский, стал бывший министр иностранных дел (1997-1998) Беларуси Иван Антонович, который сейчас живет в Москве.

Его позиция заключается в том, что Беларусь находится на грани разлома в славянском мире: «Белорусская государственность сформировалась в лоне русской государственной традиции, национальная религия белорусов — православие, принятое во времена Киевской Руси, «государства-прародительницы».

Он опровергал историков, которые пытаются возвысить «литовско-польский» период в истории нашей страны и очерняют «русско-имперский».

Источник: krynica.info