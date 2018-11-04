Боливия созвала заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Сирии

Боливия инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить "эскалацию вокруг Сирии и угрозы односторонних военных действий". Об этом заявил посол Боливии в ООН Сача Серхио Ллоренти Солиз, передает в среду, 11 апреля, агентство Reuters.

"Есть последовательность в этих угрозах, поэтому мы обеспокоены тем, что любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей устава ООН", - пояснил инициативу страны посол Боливии.

По его словам, он ожидает, что внеочередное заседание СБ ООН состоится утром в четверг, 12 апреля, за закрытыми дверями.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума.

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Источник: korrespondent.net