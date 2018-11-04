Президент Франции “в метафизическом безумии” пригрозил католикам и разочаровал левых

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля выступил перед членами Конференции католических епископов страны

На встрече присутствовали более 400 епископов и представителей различных католических сообществ, сообщает lefigaro.fr.

Поводом и контекстом встречи стала героическая гибель полицейского-католика подполковника Арно Бельтрама, обменявшего себя на заложницу в ходе захвата террориста-джихаддиста. Подполковник Бельтрам писал о своей вере в социальных сетях, а в последний перед гибелью отпуск совершил паломничество в Сантьяго де Компостелла.

Французский католический епископат принимал президента Франции в готическом зале Коллежа Бернардинов.

Говоря о подполковнике Бельтраме, Макрон признал, что погибший «черпал вдохновение в своей католической вере», поблагодарил Католическую Церковь за ее позитивную роль в общественной жизни, отметив ее “вдохновляющую роль как для верующих, так и для неверующих” и “жертвенное служение наиболее нуждающимся”.

Одновременно Макрон призвал французских католиков к более активному участию в политике и попросил больше информировать общество о том, что они делают.

В то же время президент Франции четко предупредил, что католики «не могут ничего приказывать, но только просить». По мнению католических изданий, слова Макрона явились деликатным предупреждением о невозможности каких-либо шагов навстречу Католической Церкви.

Выступление президента Франции перед членами национальной Конференции католических епископов сразу же вызвала шквал критики со стороны левых сил.

В числе первых свое возмущение выразил лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, который назвал встречу Макрона с католическими лидерами «безответственным поступком». «Итак, каноник Макрон теперь отправится в тур по синагогам, мечетям и храмам? Макрон пребывает в полном метафизическом безумии. Мы ждали президента, а услышали пономаря», — заявил Меланшон.

Представители крайне правых течений во французской политике также выразили недовольство речью Макрона перед католическими епископами. В частности, Марин Ле Пен назвала встречу президента с католическими лидерами «крупной маркетинговой операцией» и выразила свою «обеспокоенность» этим поступком Макрона.

Источник: krynica.info