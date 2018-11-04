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11. 04. 2018

Сначала Украина вернет весь Донбасс, а потом Крым - Турчинов

Сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем аннексированный Крым. В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, о чем он заявил в интервью изданию Гордон.

"Возвращение оккупированных территорий - важнейший приоритет для нашей страны. Сначала, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом - Крым", - сообщил секретарь СНБО.

При этом он отметил, что для Украины вопрос возврата Донбасса и Крыма является вопросом экономической мощи, усиления Вооруженных Сил и силовых структур.

Также, по мнению Турчинова, важным фактором является сохранение единого "антипутинского, международного антиимперского фронта".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал дату окончания антитеррористической операции на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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