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11. 04. 2018

Трампа в России лишили звания почетного казака

В России казаки из петербургского общества Ирбис лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает Росбалт.

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Затем политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы ошибались, мы приняли решение Трампа разжаловать и исключить с позором из организации. Что и было сделано", - отметил председатель Ирбиса Андрей Поляков.

Отмечено, что в ближайшее время российские казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге.

"Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом", - пообещал атаман.

По его словам, причиной таких действий стало "оскорбление государства, а это нельзя терпеть".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума.

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Источник: korrespondent.net

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