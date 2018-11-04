12 апреля 2018, четверг, 00:40
+12°C
Завтра +16°C
+12°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,56
11. 04. 2018

Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко вечером в среду, 11 апреля, провел телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил спикер главы украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал он в микроблоге.

По его словам, в ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаляв городе Солсбери. При этом президент отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

"Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России в Донбассе и Крыму. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию во вторник, 10 апреля, провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.