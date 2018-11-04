В Кремле прокомментировали предупреждение Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", − отметил Песков.

Он также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада.

По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.



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Источник: korrespondent.net