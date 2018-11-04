В Кремле прокомментировали предупреждение Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по Сирии.
По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.
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Источник: korrespondent.net