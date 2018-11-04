В Слониме благословили больных солдат, в Бресте — учения

Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями православной Новогрудской епархии иерей Петр Ткаченко и его супруга матушка Ирина 10 апреля посетили воинов, находящихся на лечении в медроте 11-ой отдельной гвардейской механизированной бригады в Слониме.

Священник и его жена поздравили солдат с Пасхой и вручили пасхальные яйца, сообщает eparhia.by.

Накануне иерей Петр Ткаченко и клирик благочиния иерей Олег Почковский посетили военнослужащих 11 отдельной гвардейской механизированной бригады, находящихся на полигоне под Барановичами.

Священники поздравили воинов с Пасхой Христовой, пожелали успехов в службе, освятили яйца и куличи, окропили солдат освященной водой.

На полигоне Брестский 9 апреля состоялась официальная церемония открытия совместного российско-белорусского тактического учения.

В церемонии открытия принял участие председатель отдела Брестской епархии по взаимодействию с Вооружёнными Силами протоиерей Виталий Хоновец, который напутствовал и окропил святой водой участников совместных международных учений, сообщает ekklisia.by.

В ходе мероприятия белорусские и российские десантники отработают вопросы ведения контрдиверсионных действий — обнаружение, блокирование и уничтожение отрядов условного незаконного вооруженного формирования. В практической части мероприятия принимают участие более 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники. От белорусской стороны в учении задействованы подразделения 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от российской — усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек.

Источник: krynica.info