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11. 04. 2018

В минских храмах стартует проект по сбору крышечек

Минские православные приходы станут местом для размещения контейнеров для сбора пластиковых крышечек в рамках социального проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», организаторы которого предлагают помогать нуждающимся людям с помощью пластиковых крышечек.

Суть проекта – люди собирают крышечки, которые затем сдаются на переработку за деньги, а вырученные средства направляются нуждающимся. Храм может быть место, где находится такой контейнер, сообщает sobor.by.

По вопросам сотрудничества и установки контейнеров можно обращаться к Анастасии Тихонович по номеру +375 (29) 992 88 22.

История проекта началась в Турции. Студент факультета стоматологии пожалел женщину, которая тащила на своей спине ребенка-инвалида: у семьи не было денег на инвалидную коляску. Он и придумал акцию «Голубая крышечка», чтобы на деньги, полученные от сдачи собранного пластика, купить коляску. Уже через 3 месяца первая инвалидная коляска была приобретена.

уже действует и в Беларуси. В университетах, школах, детских садах, кафе, офисах и даже подъездах уже собирают пластиковые крышки. Организаторами проекта достигнута договорённость с перерабатывающим заводом и иными объектами, в которых будут установлены специальные контейнеры для сбора крышек, также найден склад для хранения крышек на безвозмездной основе. Собирая пластиковые крышки, люди имеют возможность не только помогать природе и людям, нуждающимся в этом, но и воспитывать экологическое сознание и вырабатывать привычку раздельного сбора иных видов отходов.

Сегодня контейнер уже есть в Институте теологии БГУ.

Источник: krynica.info

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