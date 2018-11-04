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11. 04. 2018

Архиепископ Иоанн лично поздравил кобринских сирот с Пасхой

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 10 апреля вместе с настоятелем кобринского православного кафедрального собора Александра Невского протоиереем Богданом Хомой посетил Кобринский детский дом, поздравив маленьких воспитанников и администрацию заведения с праздником Пасхи.

В рамках встречи главы епархии дети подготовили мини-концерт. Учащиеся воскресной школы при кафедральном соборе Кобрина подготовили для детей исполнение множества пасхальных песнопений, а также театрализованную постановку по мотивам рассказа Константина Паустовского «Теплый хлеб», сообщает ekklisia.by.

Владыка Иоанн поздравил воспитанников и руководство детского дома с праздником Христова  Воскресения, призвав совершенствоваться и дальше продолжать помогать своим ближним и через это служить Господу Богу.

Источник: krynica.info

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