Архиепископ Иоанн лично поздравил кобринских сирот с Пасхой

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн 10 апреля вместе с настоятелем кобринского православного кафедрального собора Александра Невского протоиереем Богданом Хомой посетил Кобринский детский дом, поздравив маленьких воспитанников и администрацию заведения с праздником Пасхи.

В рамках встречи главы епархии дети подготовили мини-концерт. Учащиеся воскресной школы при кафедральном соборе Кобрина подготовили для детей исполнение множества пасхальных песнопений, а также театрализованную постановку по мотивам рассказа Константина Паустовского «Теплый хлеб», сообщает ekklisia.by.

Владыка Иоанн поздравил воспитанников и руководство детского дома с праздником Христова Воскресения, призвав совершенствоваться и дальше продолжать помогать своим ближним и через это служить Господу Богу.

Источник: krynica.info