12 апреля 2018, четверг, 02:23
+12°C
Завтра +16°C
+12°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,56
12. 04. 2018

Химатака в Сирии: Трамп обвиняет Москву и Дамаск

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 апреля, что президент США Дональд Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в Думе.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в Сирии, Сандерс заявила, что американская разведка предоставила иную информацию на этот счет.

"Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", − подчеркнула спикер американской администрации.

Также она отметила, комментируя последнюю публикацию Трампа в Twitter, что окончательного решения об ударе по Сирии президент пока не принял и рассматриваются различные варианты ответа.

"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", − указала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.
 
Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал в ближайшие два дня принять решение о действиях против Дамаска в ответ на химатаку. В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. 

По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.