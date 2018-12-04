Химатака в Сирии: Трамп обвиняет Москву и Дамаск

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 апреля, что президент США Дональд Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в Думе.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в Сирии, Сандерс заявила, что американская разведка предоставила иную информацию на этот счет.
"Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", − подчеркнула спикер американской администрации.
Также она отметила, комментируя последнюю публикацию Трампа в Twitter, что окончательного решения об ударе по Сирии президент пока не принял и рассматриваются различные варианты ответа.
"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", − указала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии.
По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.
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Источник: korrespondent.net
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