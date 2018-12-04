РФ усомнилась в подлинности заявления Скрипаль

Посольство России в Великобритании сомневается, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль написано ею лично и хотят получить доказательства, что с ней все в порядке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства.

Напомним, в среду, 11 апреля, полиция Лондона опубликовала заявление Юлии, в котором говорится, что она в безопасности, ее отец Сергей Скрипаль еще серьезно болен, а она сама пока не хочет общаться со СМИ и родными, хотя имеет такую возможность.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", − отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии выразили желание удостовериться, что текст действительно составлен Юлией Скрипаль, выразив сомнения в его достоверности.

"Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром − консулами, журналистами, родственниками", − указали дипломаты.

В посольстве РФ подчеркнули, что Лондон должен срочно предъявить наглядные доказательства того, что у Юлии Скрипаль все хорошо.

"Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", − говорится в пресс-релизе дипломатического ведомства.

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Источник: korrespondent.net