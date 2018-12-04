12 апреля 2018, четверг, 05:48
+11°C
Завтра +16°C
+11°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,56
12. 04. 2018

ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии − СМИ

Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", − приводит издание слова источника в правительстве Британии, который подтвердил готовность к удару.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

Отметим, в четверг, 12 апреля, Мэй проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.