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12. 04. 2018

ОЗХО завершила расследование отравления Скрипалей

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершили изучение обстоятельств инцидента в Солсбери и передали свой отчет Великобритании, пишет Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

Отмечается, что в четверг, 12 апреля, организация направит свои заключения всем странам-членам организации. 

"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", − заявил представитель британского министерства.

Он также отметил, что Лондон попросил ОЗХО распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы, чтобы все могли их увидеть в 12.00 (14.00 по Киеву).

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок. РФ категорически отрицает свою причастность к инциденту.

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Источник: korrespondent.net

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