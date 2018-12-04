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12. 04. 2018

РФ возобновила авиарейсы в Египет

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, сообщили в пресс-службе Аэрофлота.

Отмечается, что первый за два с половиной года рейс Аэрофлота из Шереметьево вылетел в Каир 11 апреля и благополучно приземлился в столице Египта.

В пресс-службе авиакомпании информировали, что на борту SU400 летели 124 пассажира. Регулярные полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 из аэропорта Шереметьево.

Первый рейс Каир-Москва осуществит египетская авиакомпания EgyptAir 12 апреля.

Напомним, авиасообщение между странами прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 

На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

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Источник: korrespondent.net

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