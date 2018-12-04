Восточная Гута перешла под контроль войск Асада

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки Джейш аль-Ислам. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно − над Восточной Гутой в целом", − отметил Евтушенко.

Он также добавил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, с 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.

Напомним, в начале марта российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте против террористов.

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Источник: korrespondent.net