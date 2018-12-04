Время мягкой политики с Россией прошло − Помпео

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил в письменных показаниях Конгрессу, что время мягкой политики США в отношении России прошло.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", − подчеркнул Помпео.

В числе мер в отношении России он назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и Грузии".

В показаниях Конгрессу перед назначением на должность главы Госдепартамента Помпео подчеркнул, что "действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране". "Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", − уверен Помпео.

Напомним, комитет Сената по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Помпео на должность госсекретаря 12 апреля.

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Источник: korrespondent.net