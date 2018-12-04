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12. 04. 2018

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает Times of Israel.

"Премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении.

В свою очередь Путин "попросил Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

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Источник: korrespondent.net

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