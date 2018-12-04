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12. 04. 2018

Стрелок из Флориды хочет отдать наследство семьям жертв

Расстрелявший 17 человек в школе Флориды 19-летний Николас Круз хочет пожертвовать свое наследство семьям погибших и выжившим после трагедии.

Его адвокаты заявили, что они еще не смогли определить ценность наследства, оставленного ему после смерти его матери в ноябре прошлого года. В то же время они предложили направить все сбережения жертвам и пострадавшим.

"Он не хочет этих денег. Он хотел бы, чтобы эти деньги были переданы организации, которая, по мнению семей жертв, сможет облегчить страдания", - сообщила адвокат.

Решение о передаче средств на благотворительность должна принять судья Элизабет Шеер.

По данным СМИ, 800 тыс. долл. Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.

Отметим, после февральской трагедии губернатор американского штата Флорида Рик Скотт подписал закон, разрешающий учителям носить в учебные заведения пистолеты.

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Источник: korrespondent.net

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