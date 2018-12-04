Канада не будет участвовать в операции против Сирии - Трюдо

Канадские войска не будут принимать участия в возможной вооруженной операции против сирийского режима. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Radio Canada.

"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", - сказал Трюдо.

При этом он напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака, в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали.

"В Сирии мы оказываем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попробовать найти решение конфликта", - отметил глава правительства Канады.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net