Сепаратисты применили танки в зоне АТО – штаб

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 11 апреля, 38 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасса, применив танки на донецком направлении. Пострадавших среди военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем противник вел огонь по укреплениям в районе Песков и шахты Бутовка. 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а танковое вооружение неподалеку Каменки.

Также из гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП – Гнутово, Песков, Невельского и Пищевика.

Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по украинским позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты Бутовка, Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из 120-мм минометов велся огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия обстреляли защитников Станицы Луганской.

Напомним, за сутки 10 апреля на Донбассе зафиксировали 64 обстрела. Тогда пострадали пять украинских военных.

Также в Луганской области подорвался гражданский автомобиль. Погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net