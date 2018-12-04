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12. 04. 2018

В Южной Корее столкнулись два судна, есть жертвы

Три человека погибли при столкновении у берегов Южной Кореи сухогруза под танзанийским флагом и южнокорейской рыболовной шхуны. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление порта Мокпхо, недалеко от которого произошел инцидент.

Столкновение произошло в ночь на четверг. По данным управления, на шхуне 2007-Ёнхын находилось шесть человек, когда после полуночи оно столкнулось с сухогрузом Xingyue. Гибель троих из них подтверждена, ведутся поиски остальных троих.

На сухогрузе пострадавших нет.

Инцидент произошел примерно в 10 километрах от острова Мэмульдо уезда Синан провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея. Причину случившегося расследуют.

Ранее в Керченском проливе столкнулись два российских корабля. Сухогруз Андор врезался в средний черноморский сейнер Хорс.

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Источник: korrespondent.net

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