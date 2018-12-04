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12. 04. 2018

Посол Польши: Донбасс может ожидать участь Сирии

Восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Польша в Украине Ян Пекло на 11-м международном форуме по безопасности в Киеве в четверг, 12 апреля.

"Нам нужно единство, надо говорить о единстве. Нам нужно многое сделать, и, к сожалению, это не просто из-за российского военного вмешательства, которое дестабилизирует ЕС, дестабилизирует континент, и сейчас мы можем увидеть проблемы большего формата в Сирии",– отметил дипломат.

Пекло с сожалением констатировал, что сегодня из Сирии приходят очень плохие новости.

"Кажется, что конфронтация становится все жестче, и мы также боимся, что и Донбасс в Восточной Украине может стать целью", - сказал он.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

После президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

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Источник: korrespondent.net

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