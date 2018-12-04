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12. 04. 2018

В штабе АТО заявили о срыве разведения сил у Станицы Луганской

Подразделения сепаратистов в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе поселка городского типа Станица Луганская Луганской области, ранее предварительно запланированное на 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в четверг, 12 апреля.

"Вчера около 20.35 на участке разведения российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины. Об отмеченном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", – говортся в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что провокационные обстрелы Станицы Луганской имеют постоянную тенденцию и имеют целью срыв разведения сил и средств сторон при любых условиях.

При этом в СЦКК отметили, что подразделения ВСУ готовы к отведению сил и средств при условии соблюдения сепаратистами требований Минских договоренностей.

Напомним, 11 апреля на Донбассе зафиксировали 38 обстрелов со стороны сепаратистов, которые применили танки и минометы крупного калибра. Среди бойцов ВСУ потерь нет.

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Источник: korrespondent.net

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