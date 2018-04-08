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12. 04. 2018

В Роcсии самолет Як-130 разбился во время тренировочного полета

Учебно-боевой самолет Як-130 разбился вблизи аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны в четверг, 12 апреля.

"Около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск", – говорится в сообщении.

Летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать отказ двигателя.

Источник: korrespondent.net

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